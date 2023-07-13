إعلان عاجل من وزير الخارجية الروسي بشأن مبادرات السلام مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا تشارك العديد من مقترحات شركائها فيما يتعلق بالتسوية السلمية للصراع الأوكراني، ولكن الغرب وكييف يرفضان جميع مبادرات السلام.

وأوضح لافروف في تصريحات صحفية: "نتفق مع العديد من مقترحات شركائنا، مثل الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، وحل الأزمة الإنسانية، وضمان سلامة محطات الطاقة النووية، وإنهاء العقوبات الأحادية الجانب، ورفض استخدام الاقتصاد العالمي لاغراض سياسية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، علينا أن نعترف بأن الدول الغربية الداعمة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يرفضون تمامًا أي شكل من أشكال التهدئة"، لافتا إلى أن أوكرانيا رفضت بشكل مباشر وفوري امكانية اجراء محادثات حول مبادرات السلام التي اقترحتها الصين والبرازيل والدول الافريقية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو درست بدقة جميع مبادرات السلام المقترحة، مضيفا: "لقد أجرينا مشاورات خاصة مع العديد من شركائنا وناقشنا أفكارهم بالتفصيل.

ولفت إلى أنه في منتصف يونيو الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء عدة دول أفريقية في سان بطرسبرج، كما أنه في أواخر مايو عقدنا اجتماعًا مبنيًا على الثقة مع الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا ورئيس الوفد الصيني حول تسوية الأزمة الأوكرانية لي هوى في موسكو، وأجرينا مناقشة موضوعية مع كبير مستشاري الرئاسة البرازيلية للشؤون الدولية سيلسو أموريم، الذي زار روسيا في أواخر مارس.

وقال لافروق :"ومع ذلك لم تجد كييف أي شيء تفعله أفضل من التوسل للحصول على دليل على الموثوقية من أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا وسيطًا في عملية التفاوض".

وأضاف لافروف: "على وجه الخصوص، طالب وزير الدفاع الأوكراني ألكسندر ريزنيكوف الصين بإقناع روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا، وإلا فإن الاتصالات مع المفاوضين الصينيين ستكون مضيعة للوقت في نظر السياسي الكييفي".