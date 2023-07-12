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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. بايدن يقدم أكبر مساعدة لـ روسيا بسبب قراراته العدائية

جو بايدن
جو بايدن

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”،  دوجلاس ماكجريجور، إن روسيا بنت جيشا هائلا بأسلحة متطورة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوسعية العدوانية في أوروبا الشرقية.

وأضاف ماكجريجور: "الهدف من تدمير روسيا كان غبيًا.. الآن ليس لدينا ذخيرة وجيش لإرسالهم إلى أوكرانيا… موسكو، على العكس من ذلك، لديها 300 ألف شخص في الاحتياط، ومستعدون للهجوم. ليس لدينا أي شيء من هذا القبيل”.

وأشار إلى أن الجيش الروسي أصبح قوة ضاربة قوية بعدد كبير من الأسلحة الحديثة ونحو مليون شخص.

وأوضح ماكجريجور، أن “أمريكا لم تقترب حتى من مثل هذه النتائج.. سوف يستغرق الأمر شهوراً للحاق بها".

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وأضاف أن “روسيا تقاتل في أوكرانيا، لأن هذا البلد في دائرة مصالحها الحيوية، بينما الولايات المتحدة ليس لديها ما تفعله في هذه المنطقة”.

بايدن البنتاجون روسيا اوروبا

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