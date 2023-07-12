مخططات الحرب الباردة.. روسيا تتعهد بالرد في الوقت المناسب بعد قمة الناتو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قمة حلف الناتو أظهرت أن الحلف عاد مؤخرًا إلى مخططات الحرب الباردة.

وأكدت الخارجية الروسية، أنها سترد على التهديدات في الوقت المناسب باستخدام جميع الوسائل المتاحة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتقد أن بإمكانه جر حلف الناتو إلى حرب لكن الأطلسي حريص على جاهزيته للدفاع عن نفسه.

وأكد بايدن، خلال كلمة ألقاها بعد اختتام أعمال قمة الناتو في ليتوانيا، أنه يريد انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بشروط عادلة، مضيفا، أن روسيا ترتكب انتهاكات ضد الأوكرانيين.

وأضاف بايدن: “سبق وحذرنا العالم من خطورة ما كان يخطط له بوتين، مؤكدا، أن بوتين شن هجوما بشعا على أوكرانيا وراهن على انهيار الناتو”.

وشدد على أن الهجوم على دولة في الناتو هو هجوم على كافة دول الحلف، لافتًا “وحدتنا لن تنهار كما سبق وراهن الرئيس بوتين”.

