تعرف على موقف أليو ديانج النهائي من المشاركة في مباراة القمة

‎‎أكد الإعلامي أحمد شوبير، غياب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة القمة أمام نادي الزمالك، مساء اليوم.

وقال شوبير، في تصريحات خلال تقديمه برنامج ملعب أون، المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: ديانج لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك.

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وأضاف: الأهلي أرسل مستحقات وكيل ديانج السابق المتأخرة، لكن ربما لم تُسمع في حسابه حتى الآن، وهو لم يبلغ (فيفا) بوصول الأموال، من الممكن أن تُسمع في الصباح، لكن نسب مشاركة ديانج أمام الزمالك ضئيلة جدً.

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وأوضح شوبير:كولر استقر على محمد فخري، ليكون بديلًا لـ أليو ديانج أمام الزمالك.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أرسل خطابًا إلى النادي الأهلي بإيقاف أليو ديانج 6 أشهر؛ بسبب عدم دفع مستحقات وكيله السابق والمقدرة بـ220 ألف دولار.