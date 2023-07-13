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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق تايوان في استفزاز للصين

حاملة طائرات - أرشيفية
حاملة طائرات - أرشيفية

أعلنت البحرية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن حاملة طائرات تابعة للأسطول السابع الأمريكي عبرت مضيق تايوان.

وأضافت البحرية الأمريكية في بيان لها، أن طائرة تابعة للأسطول السابع حلقت في أجواء مضيق تايوان اليوم.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن دعم الأخيرة لطموحات انفصال تايوان عن بكين واستقلالها بحكم ذاتي وارتفاع نسب شراء الأسلحة الأمريكية من جانب تايبه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، عن رصد وجود 38 طائرة تابعة للجيش الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان.

وبحسب بيان وزارة الدفاع عبر تويتر: "قامت قوات الدفاع الوطني التايوانية بمراقبة الوضع عن كثب وتنفيذ تدابير استجابة لهذه الأنشطة".

وأضاف البيان: "تم تكليف طائرات الدفاع الجوي وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية بالتصدي لهذه الأعمال التحريضية".

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