ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم ؟

تعتبر المانجا من الفواكة الصيفية اللذيدة وقد تشتهر هذه الثمرة في للهند وباكستان والفلبين والشجرة الوطنية لبنجلاديش.

نظراً لاحتواء المانجا على كمية وفيرة من الڤيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة فلها فوائد صحية كثيرة وفقا لـ health line:

1- تمنع السرطان.

2- تخفض الكولسترول.

3- تنظيف الجلد.

4- تحسين الهضم و صحة العين.

5-ممكن تساعد في مرض السكري.

6- تعزيز صحة الدماغ والمناعة.

7- مكافحة أعراض الشيخوخة

أضرار المانجو:

أحياناً بتسبب المانجا بعض الآثار الجانبية لآكليها؛ ومن أضرار المانجو أنها تسبب التحسس للأشخاص الذين يعانوا من حساسية المطاط "Latex allergy"،

ومن أضرارها على الكلى أنها بتحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم وقد يُسبب أضرار للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الكلى، لأنّ الكلى لاتستطيع تتخلص من البوتاسيوم الزائد في الدم، ومن الممكن يكون قاتل، وبشكلٍ عام تُعدّ أضرار المانجو أضرار خفيفة تُصيب البعض فقط

ولذلك إذا كنت تحاول تجنب أضرارها من الأفضل تناولها باعتدال بحيث لا تزيد الكمية المتناولة يوميًا عن كوب واحد من المانجو الطازجة أو نصف كوب من المانجو المجففة، خصوصًا أن أضرار المانجو ممكن تظهر لبعض الأشخاص والذين يعانون من حساسية سكر الفاكهة.