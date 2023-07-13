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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية مشتركة للرقابة على الأسواق بالعريش

حملة تموينية مشتركة
حملة تموينية مشتركة للمرور على المحلات بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء حمله تموينيه بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء وقسم مباحث التموين،وذلك  للمرور على الاسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ومحلات الدواجن ، لمتابعة جودة المعروض للمواطنين والتزام التجار بالاسعار  المعلنة، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين  واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء .


١٦ محضرا:


وقالت  أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن جهود الحملة  بأسواق مدينة العري  اسفرت  عن تحرير عدد ١٦ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية . 

وأكدت رسلان، على استمرار تنفيذ الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وتوافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة للسلع ،على مستوى مدن  المحافظة.وكذلك مستودعات الغاز الطبيعي ومستودعات صرف الدقيق ،للتاكيد على توافر الحصص الشهرية التي تكفي استهلاك المواطنين. 
 

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تنفيذي الحسنة في شمال سيناء يبحث الموضوعات والقضايا الخاصة بالمواطنين

العريش حملة الاسواق السلع الأسعار

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