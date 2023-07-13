عيادة الإقلاع عن التدخين تقدم خدماتها بالمجان بمستشفى الصدر في دمنهور

تقدم عيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى الصدر بدمنهور جميع خدماتها بالمجان لمختلف الفئات العمرية والتى تساعدهم على الإقلاع عن التدخين ، حيث يوجد بالعيادة جهاز قياس التنفس ، كما يتم عمل التحاليل والأشعة اللازمة حسب الحاله ، كما يتوفر بها أدوية ايضًا لخدمة المواطنين .

وتعمل العياده خلال أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع ، من الساعه التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا وتشهد العياده اقبال متزايدا يتعدى 20 حالة يوميًا.

وتعد هى الأولى بمحافظة البحيره ، و سيتم إنشاء مثيلات لها في عدد من مستشفيات المحافظة، وتقدم خدماتها للراغبين في الإقلاع عن التدخين لمساعدتهم فى التخلى عن تلك الآفة المدمرة للصحة ، من خلال الإهتمام بالجانب النفسي والجانب العضوي .

حيث يتواجد بالعيادة أخصائي أمراض صدرية ، وأخصائي اجتماعي ، للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين الذى يعد من أخطر أنواع الإدمان التي لابد أن تسعى الدولة للحد من انتشارها ، خاصة لدى المراهقين والأطفال، نظرًا لما يسببه من أورام وأمراض مزمنة وخطيرة ، واستنزاف لموارد الأسرة .

ذلك ضمن فعاليات حملة " 100 يوم صحة"بالبحيرة، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفى ضوء توجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره