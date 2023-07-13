ضبط 40 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة لتحقيق ربح غير مشروع

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملات تموينية مكثفة على محطات الوقود بأبو المطامير أسفرت عن ضبط 40 ألف لتر سولار وبنزين 92 قام أحد الاشخاص بتجميعهم بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإحكام الرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها مع إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار.