البحيرة: 480 مواطنا إجمالى المستفيدين خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بكفر الدوار

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بمركز شباب كوم اشو وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة وخلال القافلة .





بالنسبة للصحة تم تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات (50 باطنة - 65 أطفال - 60 جلدية - 27 تنظيم أسرة - 16 دلالات أورام - 29 اعتلال كلوي - 15 فحص ثدي - 60 حملة 100 مليون صحة) بالاضافة الي تثقيف صحي لعدد 137 سيدة حول الصحة الانجابية وخطورة الزواج المبكر والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا، كما تم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة و الطب البيطري علاج ورش جماعى لعدد 500 رأس ماشية والتوعية بأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية و التضامن الإجتماعي 190 حالة ما بين ( 20 شكوى إلكترونية - 50 طلب جديد - 40 تظلم - 80 استعلام)

وحل مشكلات لبعض الحالات وفتح ملفات جديدة وتوزيع بطاقات تكافل وكرامة و بطاقات صحية لبعض الحالات.

محو الأمية التوعية بأهمية محو الأمية للمساهمة فى القضاء على الأمية و استكتاب وعقد امتحانات لعدد من الأهالي والإرشاد الزراعى توعية الأهالي بالطرق الحديثة فى زراعة الأرز وتوفير أصناف جديدة موفرة لاستهلاك المياه و الشباب والرياضة تقديم مسابقات للأطفال ورسم على وجوه الأطفال و مكتبة مصر العامة عمل مسابقات وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الاطفال.

كما تم خلال القافلة عقد لقاءات حول الجهود المبذولة للاهتمام بمحور المرأة وتمكينها وتوفير كافة السبل للحفاظ على صحتها من خلال المبادرات المختلفة التى أطلقتها الدولة من أجل صحة المرأة وكذا مبادرة حياة كريمة وأهمية التعليم وتوفير مشروعات صغيرة تستطيع من خلالها رفع مستوى الأسرة الاقتصادية.

ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان بتكثيف الأنشطة والبرامج السكانية، وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبيه والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.