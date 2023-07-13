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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 62 حالة تعد بإجمالى مساحة 2849 م2 بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

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إزالة 65 حالة تعد بإجمالي مساحة 14712 م2 بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

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إزالة 65 حالة تعد بإجمالي مساحة 14712 م2 بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 أسفرت عن تنفيذ 62 قرار إزالة بنطاق 8 مراكز على مساحة 2849 متر مربع عبارة عن إزالة :

- 16 حالة تعدي بمساحة 1662 م2  برشيد.

- 7 حالات تعدي بمساحة 425 م2 بدمنهور.

- 12 حالة تعدي بمساحة 270 م2 بكفر الدوار.

- حالتى تعدي بمساحة 218 م 2 بشبراخيت.

- 7 حالات تعدي بمساحة 140 م 2 بكوم حمادة.

- 8 حالات تعدي بمساحة 72 م2 بأبو المطامير.

- 7 حالات تعدي بمساحة 32 م2 بإدكو.

- 3 حالات تعدي بمساحة 30 م2 بالدلنجات 

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

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