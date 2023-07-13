تعليم الوادي الجديد: فتح باب الترشح لمبادرة “الموهوبون العرب”

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، فتح باب الترشح لمبادرة (الموهوبون العرب) لطلاب الشهادة الإعدادية الموهوبين بمجال الرياضة والعلوم والمنفذة وفق التعاون المشترك بين مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو"، وتهدف إلى نشر ثقافة الموهبة واكتشاف ورعاية الموهوبين في العالم العربى.



شروط التقدم للمبادرة :

_ان يتراوح سن الطالب من 16:14 سنة

_أن يكون الطالب حاصل على نسبة 95% : 100% من المجموع الكلى .

_ان يكون الطالب حاصل على الدرجة النهائية فى مادتى العلوم والرياضيات .

__ان يكون الطالب حقق إنجازات نوعية فى مجالات العلوم والتقنية( مسابقات _ ابحاث _ ابتكارات ) .

_ على الطلاب الراغبين فى الترشح للمبادرة التواصل مع قسم الموهوبين بالإدارة التعليمية التابعة مع إرفاق صورة شهادة الميلاد _ صورة استمارة إتمام المرحلة

_ مايثبت إشتراك الطالب وحصوله على مراكز فى المسابقات العلمية والتقنية