سحب الأراضي غير المستغلة بمرور عام من استلامها بعد توجيه إنذارات لأصحابها

في الوادي الجديد..

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة بحيرة باريس، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين والمستثمرين.

حيث تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة ومدى الجدية في التنفيذ وسداد مستحقات الدولة، و وجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها :

◾سحب الأراضي غير المستغلة بعد مرور عام من استلامها بعد توجيه إنذارات لأصحابها

◾منح مهلة حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٣ للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية.

◾التزام الصيادين بتوريد حصة المحافظة من الأسماك لطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة.

◾وقف الصيد خلال فترات التكاثر للحفاظ على الزريعة، ومراجعة الاشتراطات القانونية لشباك الصيد لمنع صيد الأسماك الصغيرة.

◾تخصيص منطقة لإقامة مزارع سمكية بمحيط البحيرة.