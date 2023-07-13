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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

صدى البلد

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.  نسرين طافش".

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة نسرين طافش عن السبب وراء ابتعادها عن الغناء منذ فترة، مؤكدة أن تقديم الأغاني يحتاج إلى شركة إنتاج كبيرة وأموال أكثر.

وقالت نسرين، خلال حلولها ضيفة على برنامج The Insider بالعربي، إنها قررت الابتعاد عن الغناء والتركيز على التمثيل فقط خلال الفترة القادمة.

وأضافت أنها تولت مهمة الإنتاج لنفسها فى العديد من الأغاني، وتسببت هذه المهمة فى إفلاسها لكون الأغاني تحتاج مصاريف كثيرة وعائدها ليس بالشكل الذى يعوض هذه المصاريف.

وأوضحت أنها تنتظر خلال هذه الفترة عرض فيلمها الجديد فى القلب مع الفنان خالد سليم، مشيرة إلى أن الفيلم يتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية وليس فى السينمات.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال، ويشارك في بطولته تارا عماد، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، و“ويزو”، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وشاركت نسرين طافش في رمضان 2022 بمسلسلها السوري "جوقة عزيزة" مع: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

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