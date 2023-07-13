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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. فرحة طلاب الشعبة الأدبية بعد بامتحان الفلسفة

صدى البلد

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان الفلسفة لطلاب الشعبة الأدبية بجميع محافظات الجمهورية ، وسط فرحه كبيرة من الطلاب مرددين كلمة " افراج اخيرا "

على الجانب الأخر ، شهدت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لـ إجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023، أثناء تأديتهما الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

يأتي ذلك بعد نصف ساعة من توزيع امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023 داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ونجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023 بعد دقائق من توزيع الأسئلة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وبذلك تكون عملية الغش الإلكتروني المعتادة طوال امتحانات الثانوية العامة 2023 اكتملت.

 

وعلى الفور تحركت وزارة التربية والتعليم بشكل سريع، حيث يقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتتبع الصور المتداولة على تليجرام، لتحديد مكان وهوية مصورها وناشرها.

جميع محافظات الجمهورية خير زارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 202 امتحانات الثانوية العامة 2023

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