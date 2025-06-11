شاهد.. مركز شباب ميت حبيش خارج نطاق الخدمة بلا شباب بطنطا علي طريقة التجربة الدنماركية خالي من أنشطة كرة القدم

شهدت قرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات نظرا لحرمان أبنائهم الذين يتراوح أعمارهم السنية مابين "7-18"سنة من ممارسة العاب كرة القدم والمشاركة في مسابقتها بسبب التهالك البنية التحتية للملعب الرئيسي بمركز شباب قرية ميت حبيش البحرية طوال 6 أشهر الماضية .

تهالك ملاعب ميت حبيش البحرية



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبر صفحاتهم الشخصية من أبناء القرية صور ومقاطع فيديوهات فاضحة تكشف تهالك البنية التحتية لملاعب كرة القدم داخل مركز الشباب فضلا عن تٱكل النجيلة الصناعية وانتشار الصدأ باعمده وعارضات مرمي الملعب مما قد يعرض حياة زوار ورواد مركز الشباب لخطر الموت أثناء مزاولة اي أنشطة علي الرغم من صعوبتها تزامنا مع قرب حلول إجازة نهاية السنة الدراسية الصيفية .

مناشدة أهالي القرية لوزارة الشباب والرياضة



"احنا في أزمة حقيقية محرومين من مزاولة نشاط كرة القدم الرياضي .. وكل ما نسعي انا وزملائي للتجمع في يوم الجمعة نعاني من صعوبة ممارسة المباريات بسبب تهالك النجيلة الصناعية بالملعب في ظل غياب مسئولي الرقابة بالوزارة الشباب والرياضة والشكاوي المستمرة من جهه القائمين علي إدارة مديرية الشباب والرياضة في توافر التمويل لإجراء أعمال صيانه للملعب الأساسي في ظل تدهور مستمر وتوقف أنشطة باقي الألعاب الرياضية تدريجيا " بتلك الكلمات اعرب الشاب محمد مصطفي أحد أبناء قرية ميت حبيش بمركز طنطا لافتا بقوله "مركز شباب بلدنا بقي زي التجربة الدنماركية مافيهوش أنشطة أو فعاليات وعبارة عن اسوار لمبني شبه مهجور وإدارته غائبه ومعدات رياضية تالفة لا تستخدم لتهالكها مما قد تعرض الرياضيين للخطر أثناء التدريب عليها " .

مباني وملاعب مهجوره داخل مركز الشباب والرياضة



في المقابل كشف محمود الأشقر طالب ثانوي من أبناء القرية بقوله "لنا ربنا مافيش رقابة وملعب كرة قدم متهالك واحنا كالشباب المتنفس الوحيد للممارسة الرياضة هو مركز الشباب كونه الوسيلة للتوعية والتثقيف الرياضي والتنموي في ظل غياب دعم مجلس إدارة مركز الشباب ..حسبنا الله ونعم الوكيل ".

دعم وزارة الشباب والرياضة



كما ناشد "الأشقر " الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الراعي القومي لكل قضايا وهموم الشباب في مصر بالضرورة التحرك سعيا في رفع كفاءة الخدمات والملاعب الرياضية داخل مركز شباب ميت حبيش والذي يقع علي مساحة 8 قيراط علي الاكثر حفاظا على الصالح العام .

تحرك لجنة عاجلة من الشباب والرياضة

الجدير بالذكر أن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خاطب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لمعاينة ملاعب ومباني مركز شباب قرية ميت حبيش البحرية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لتوفير مستلزمات عالية الجودة من معدات وادوات رياضية وصيانة وترميم ملعب كرة القدم تلبية للشباب بناة المستقبل خلال الفترة المقبلة.

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