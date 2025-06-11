قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شاهد.. مركز شباب ميت حبيش خارج نطاق الخدمة بلا شباب بطنطا علي طريقة التجربة الدنماركية خالي من أنشطة كرة القدم

مديرية الشباب والرياضة بالغربية
مديرية الشباب والرياضة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات نظرا لحرمان أبنائهم الذين يتراوح أعمارهم السنية مابين "7-18"سنة من ممارسة العاب كرة القدم والمشاركة في مسابقتها بسبب التهالك البنية التحتية للملعب الرئيسي بمركز شباب قرية ميت حبيش البحرية طوال 6 أشهر الماضية .

تهالك ملاعب ميت حبيش البحرية 


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبر صفحاتهم الشخصية من أبناء القرية صور ومقاطع فيديوهات فاضحة تكشف تهالك البنية التحتية لملاعب كرة القدم داخل مركز الشباب فضلا عن تٱكل النجيلة الصناعية وانتشار الصدأ باعمده وعارضات مرمي الملعب مما قد يعرض حياة زوار ورواد مركز الشباب لخطر الموت أثناء مزاولة اي أنشطة علي الرغم من صعوبتها تزامنا مع قرب حلول إجازة نهاية السنة الدراسية الصيفية .

مناشدة أهالي القرية لوزارة الشباب والرياضة 


"احنا في أزمة حقيقية محرومين من مزاولة نشاط كرة القدم الرياضي .. وكل ما نسعي انا وزملائي للتجمع في يوم الجمعة نعاني من صعوبة ممارسة المباريات بسبب تهالك النجيلة الصناعية بالملعب في ظل غياب مسئولي الرقابة بالوزارة الشباب والرياضة والشكاوي المستمرة من جهه القائمين علي إدارة مديرية الشباب والرياضة في توافر التمويل لإجراء أعمال صيانه للملعب الأساسي في ظل تدهور مستمر وتوقف أنشطة باقي الألعاب الرياضية تدريجيا " بتلك الكلمات اعرب الشاب محمد مصطفي أحد أبناء قرية ميت حبيش بمركز طنطا لافتا بقوله "مركز شباب بلدنا بقي زي التجربة الدنماركية مافيهوش أنشطة أو فعاليات وعبارة عن اسوار لمبني شبه مهجور وإدارته غائبه ومعدات رياضية تالفة لا تستخدم لتهالكها مما قد تعرض الرياضيين للخطر أثناء التدريب عليها " .

مباني وملاعب مهجوره داخل مركز الشباب والرياضة 


في المقابل كشف محمود الأشقر طالب ثانوي من أبناء القرية بقوله "لنا ربنا مافيش رقابة وملعب كرة قدم متهالك واحنا كالشباب المتنفس الوحيد للممارسة الرياضة هو مركز الشباب كونه الوسيلة للتوعية والتثقيف الرياضي والتنموي في ظل غياب دعم مجلس إدارة مركز الشباب ..حسبنا الله ونعم الوكيل ".

دعم وزارة الشباب والرياضة 


كما ناشد "الأشقر " الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الراعي القومي لكل قضايا وهموم الشباب في مصر بالضرورة التحرك سعيا في رفع كفاءة الخدمات والملاعب الرياضية داخل مركز شباب ميت حبيش والذي يقع علي مساحة 8 قيراط علي الاكثر حفاظا على الصالح العام .

تحرك لجنة عاجلة من الشباب والرياضة 

الجدير بالذكر أن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خاطب  وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لمعاينة ملاعب ومباني مركز شباب قرية ميت حبيش البحرية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لتوفير مستلزمات عالية الجودة من معدات وادوات رياضية وصيانة وترميم ملعب كرة القدم تلبية للشباب بناة المستقبل خلال الفترة المقبلة.

https://youtube.com/shorts/ExMS7QtfefY

محافظ الغربية أزمة مركز شباب قرية ميت حبيش مركز طنطا تهالك ملاعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

المحامين العرب

رئيس اتحاد المحامين العرب يدعم موقف الخارجية المصرية بشأن زيارة الحدود مع غـزة

التهنئة بعيد الأضحى المبارك

تهنئة إيبارشية أسوان ودير الأنبا باخوميوس بعيد الأضحى المبارك

مترو الأنفاق

عُطل مفاجئ يُربك حركة قطارات الخط الثالث للمترو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد