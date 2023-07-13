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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالشماريخ.. طلاب الثانوية العامة بالمنوفية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة في محافظة المنوفية عقب الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة.

واحتفل العشرات من طلاب الثانوية العامة مع أولياء أمورهم بالزغاريد والأغاني والرقص أمام اللجان.

كما احتفلت الفتيات بالتقاط الصور التذكارية والزغاريد وتوزيع الحلوي علي الطلاب وكذلك بالشماريخ.

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فرحة بين طلاب الثانوية العامة في المنوفية لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وسادت حالة من الفرحة أمام مدارس الثانوية العامة في جميع مراكز المحافظة مع انتهاء اخر ايام امتحانات الثانوية العامة.

فيما اشتكي عشرات الطلاب من امتحان الاحياء لطلبة القسم العلمي علوم، ولكن الجميع احتفل بنهاية الامتحانات.

احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
احتفالات طلاب الثانوية العامة
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