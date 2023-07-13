بالشماريخ.. طلاب الثانوية العامة بالمنوفية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة في محافظة المنوفية عقب الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة.

واحتفل العشرات من طلاب الثانوية العامة مع أولياء أمورهم بالزغاريد والأغاني والرقص أمام اللجان.

كما احتفلت الفتيات بالتقاط الصور التذكارية والزغاريد وتوزيع الحلوي علي الطلاب وكذلك بالشماريخ.

وسادت حالة من الفرحة أمام مدارس الثانوية العامة في جميع مراكز المحافظة مع انتهاء اخر ايام امتحانات الثانوية العامة.

فيما اشتكي عشرات الطلاب من امتحان الاحياء لطلبة القسم العلمي علوم، ولكن الجميع احتفل بنهاية الامتحانات.

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة

احتفالات طلاب الثانوية العامة