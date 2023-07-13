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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : تحرير 365 محضرا تموينيا ومخالفات أسواق ومخابز

حملات تموينية
حملات تموينية


أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن  تحرير 365 محضر تمويني وضبط 1200 لتر مواد بترولية و84 شيكارة دقيق بلدى لإعادة بيعهم بالسوق السوداء، و ذلك فى  ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.


جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية  على مدار يومين متتاليين للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

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من جانبه أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  أن المحاضر التموينية تنوعت بين (170) محضر مخالفات مخابز و(195) محضر مخالفات أسواق ، ومن أبرز المحاضر التي تم تحريرها ،  محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن طلمبة وقود بدون ترخيص بناحية زاوية رزين لقيامه بتجميع كمية قدرها 1200 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء ، ومحضرين جنح بركة السبع  وشبين الكوم ضد أصحاب محلات لتجارة السلع الغذائية  لقيامهم ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي  ، ومحضر آخر  جنح بركة السبع ضد المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة وحفظ اللحوم لحيازته كمية قدرها 320 كجم كبدة بقري مجهولة المصدر وعدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضرين جنح منوف ضد أصحاب مخابز بلدية للتصرف فى كمية قدرها 84 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء.


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحكام الرقابة على الأسواق التموين والتجارة الداخلية المنشآت التموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية المنوفية

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