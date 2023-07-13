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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة بين طلاب الثانوية العامة في المنوفية لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

سادت حالة من الفرح بين طلاب القسم العلمي رياضة لطلبة الثانوية العامة في محافظة المنوفية عقب الانتهاء من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية " الرياضيات البحته".

وأكدت الطالبة هدي محمد، أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط وبه عدة نقاط للطالب المتميز ولكنها أجابت عن كافة الأسئلة.

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وأضافت الطالبة علياء عادل، أن الوقت كان كافيا للإجابة عن كافة أسئلة الجبر، قائلة " ختامها مسك الحمد لله عقبال النتيجة بقا".

وأبدت الطالبة أية محمود، سعادتها من سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، مؤكدة أنه كان يحتوي علي ٤ نقاط للطالب المتميز ولكن باقي الأسئلة كانت في مستوي الطالب المتوسط.

وسادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب الثانوية العامة احتفالا بانتهاء مارثون امتحانات الثانوية العامة.
 

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