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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يجري حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بتلا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم  ٦٤٩ لسنة ٢٠٢٣ بأن  تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بتلا.

شمل القرار، تكليف جابر السيد سليم  مدير إدارة الايرادات رئيسا للوحدة المحلية بطبلوها، أحمد أبو الفتوح خميس رئيس الوحدة المحلية بكفر ربيع رئيسا للوحدة المحلية ببابل محمد عبده كوينة رئيس الوحدة المحلية بطبلوها  رئيسا للوحدة المحلية بكفر ربيع السيد مبروك عبد الحميد بكرة رئيس الوحدة المحلية بصفط جدام للعمل رئيسا للوحدة المحلية بزاوية بمم وتكليف رضا إبراهيم عبد الجواد بلح رئيس الوحدة المحلية ببابل  للعمل رئيس الوحدة المحلية بصفط جدام . 

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جاء ذلك في إطار اهتمام محافظ المنوفية بضخ دماء جديدة للجهاز الإداري للمحافظة ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني واستمرار متابعة حملات النظافة والتجميل ، والتعامل الفورى مع مشاكل المواطنين  وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

قرار محافظ المنوفية 


 

محافظة المنوفية المنوفية حركة تنقلات تلا الخدمات المقدمة للمواطنين

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