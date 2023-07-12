عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير تأشيرة وختم على طلب خاص بالتعليم للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة تزوير تأشيرة المحافظ وختم لأحد النواب على طلب لأحد العاملين بالتربية والتعليم للنيابة العامة.

وتبين بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للمحافظ، وختم لأحد النواب علي طلب مقدم من أحد العاملين بالتربية والتعليم، للموافقة علي إلغاء الندب والتثبيت بأحد الأقسام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلب المذكور .

حيث اتضح أثناء تداول الطلب بين إدارات التربية والتعليم اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة ، وعليه أمر محافظ المنوفية علي الفور بإحالة الموضوع بكامل جوانبه للنيابة العامة لإعمال شؤونها .

ضبط عامل حول منزله لذبح الحمير في المنوفية.. فيديو

محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"


وأكد محافظ المنوفية ، أنه سيضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمحررات رسمية ومحاولة تحقيق الاستفادة منها ، مؤكدا أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات وسيتم التصدى بكل حزم لأي خروج علي نصوص واللوائح القانون .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التربية والتعليم المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظ المنوفية تزوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني: كييف لن تكون عضوا في الناتو طالما استمرت الحرب

مجموعة السبع توقع إعلانًا يحدد كيفية دعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي

اكتشاف سر غامض بـ المحيط الهندي عمره ملايين السنين .. تفاصيل

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ