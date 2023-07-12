محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير تأشيرة وختم على طلب خاص بالتعليم للنيابة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة تزوير تأشيرة المحافظ وختم لأحد النواب على طلب لأحد العاملين بالتربية والتعليم للنيابة العامة.

وتبين بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للمحافظ، وختم لأحد النواب علي طلب مقدم من أحد العاملين بالتربية والتعليم، للموافقة علي إلغاء الندب والتثبيت بأحد الأقسام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلب المذكور .

حيث اتضح أثناء تداول الطلب بين إدارات التربية والتعليم اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة ، وعليه أمر محافظ المنوفية علي الفور بإحالة الموضوع بكامل جوانبه للنيابة العامة لإعمال شؤونها .



وأكد محافظ المنوفية ، أنه سيضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمحررات رسمية ومحاولة تحقيق الاستفادة منها ، مؤكدا أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات وسيتم التصدى بكل حزم لأي خروج علي نصوص واللوائح القانون .