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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط عامل حول منزله لذبح الحمير في المنوفية.. فيديو

ضبط عامل يذبح الحمير
ضبط عامل يذبح الحمير في المنوفية

تسود حالة من القلق والرعب بين أهالي قرية منشأة سلطان بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب ضبط أحد الأهالي يقوم بتجميع الحمير الحية من أجل ذبحها وسلخ جلودها بتجميعها لتحقيق مكاسب مالية.

المرة ليست الأولي، هكذا أكد أحد أهالي قرية منشأة سلطان، أن عامل من أهالي القرية خصص منزله لتجميع الحمير الحية وسلخها وبيع جلودها، موضحا أنه تم القبض عليه منذ عام وخرج لاستكمال عمله مرة أخري.

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واضاف أن الأهالي يتخوفون من استغلال لحوم الحمير وبيعها للمواطنين وخاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحية، مطالبا بعقوبة رادعة له وتطبيق القانون عليه.

وأوضح أحد الأهالي، أنهم فوجئوا بقيامه بتجميع الحمير داخل منزله حيث وصل عددهم الي أكثر من 15 حمار وابلغ الأهالي قوات الشرطة خوفا من بيعها كلحوم حية.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من رئيس مباحث منوف بتلقيه بلاغا من أهالي قرية منشأة سلطان بقيام عامل بإدارة مزرعة لحوم ويقوم بتجميعها وذبحها وسلخها والقاء الباقي منها.

بانتقال قوات الشرطة تم ضبط المتهم والذي أكد أنه يقوم بسلخ الحمير وبيع جلودها والقاء المتبقي منها من أجل المكاسب المالية، نافيا استخدام لحومها وبيعها للمواطنين.

كما عثرت قوات الشرطة علي 19 حمارا منهم 5 حمير مسلوخة و14 حمار احياء داخل منزل بالقرية حيث تم التحفظ عليهم.

فيما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة من الطب البيطري والصحة لفحص الحمير النافقة وكذلك الحمير الحية مع استمرار التحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات.

 

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