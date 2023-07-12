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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح الوحدة الصحية بمنشأة أم خنان في قويسنا

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تابع  اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، رافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، ووكيل وزارة الصحة، ووكيلة المديرية ، ورئيس حي غرب شبين الكوم ، والمستشار الهندسي للمحافظة .


بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال التطوير بمنطقة مساكن العمال خلف مصنع الثلج  بحى غرب شبين الكوم حيث تم الانتهاء من أعمال  قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية و بلاط الانترلوك على جانبي الطريق وتجهيز الموقع تمهيدا لبدء أعمال الرصف  وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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 ووجه المحافظ الشركة المنفذة  بتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز للانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، مشددا علي رئيس حى غرب بضرورة التواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركة لتذليل العقبات أولاً بأول.


كما تضمنت الجولة افتتاح الوحدة الصحية بمنشأة أم خنان بقويسنا على مساحة 1066 م2 وبتكلفة إجمالية 5مليون و300 ألف جنيه وذلك وسط زغاريد الأهالى وفى جو يسوده الفرحة والسرور ، حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للوحدة الصحية وتفقد غرف الاستقبال وعيادة طب الأسرة وغرفة التطعيمات  والمعمل  والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة مشيدا ً بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع.


واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة عن منظومة العمل بالوحدة الصحية والخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى و تأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم ، وخلال تفقده للأقسام الطبية أجرى محافظ المنوفية حواراً مع المرضى وذويهم استفسر خلاله عن مستوى الخدمة الطبية  المقدمة ومدى توافر الرعاية الطبية الشاملة لهم للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية ، مشيرا إلى حرصه على  النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.


وخلال تفقده للوحدة الصحية ، تابع المحافظ سير العمل بمبادرة " 100 يوم صحة " وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار " معاك من أول يوم " لتقديم الخدمات الصحية بمختلف التخصصات الطبية ، فيما قام المحافظ بتوزيع لحوم لعدد من العاملات  دعما لهم وتشجيعهم على الإخلاص في العمل ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.


كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بعدد من شوارع قويسنا ومنها شارع  التحرير بطول 400م وشارع العهد الجديد بطول 200 م ، حيث جارى أعمال فرد طبقة السن ودكها  تمهيداً لاستكمال أعمال الرصف بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الاختناقات المرورية بمداخل المدينة لإحداث نقلة بالسيولة المرورية.

 وأكد المحافظ على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والذى يساهم بدوره في تسهيل حركة المركبات وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعمال الرصف المشروعات التنموية والخدمية قطاع الطرق محافظ المنوفية المنوفية

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