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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: غلق 11 مخبزا بـ 5 مراكز لمخالفتهم اللوائح والقوانين

حملات تموينية
حملات تموينية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق (11) مخبز بلدى بضواحي المحافظة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (35) لسنة 2022 و (37) لسنة 2020 ، (30) لسنة 2017.

 جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشأن مرور اللجان المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

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وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق 9 مخابز بلدية بنواحي دراجيل وكفر السوالمية بالشهداء وحي عدنان بالسادات و سروهيت بمنوف وزوير وميت خلف بشبين الكوم لمدة شهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ، كما تم غلق عدد 2 مخبز بلدى بنواحي شبرازنجي وكفر شبرا زنجى بالباجور لمدة شهرين للقيام بضرب مبيعات وهمية وتوقف العمل بتلك المخابز بدون إذن رسمي من الجهات المعنية.


وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

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