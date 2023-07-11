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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: تحرير 28 محضر إشغال وإزالة 22 كشكًا بحى غرب شبين الكوم

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة شن الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.

وشنت رئاسة حى غرب شبين الكوم حملة إشغالات مكبرة بنطاق الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمنية والمعنية ، وأفادت هناء عقيلة رئيسة حى غرب بأنه تم رفع كافة الإشغالات بشوارع اسكاروس وسعد زغلول بالحي وإخلائهم من الباعة الجائلين المخالفين لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المركبات والمواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال المتعدين تحقيقا للصالح العام.

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 واشارت إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة إشغال بالطريق العام وإزالة 22 كشك غير مرخص وغير مستغل يعوق حركة المارة ، وتواصل الحملة جهودها المكثفة لليوم الثانى على التوالى فى فرض سيادة القانون وإزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة.

يأتى هذا فى ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات لانضباط الشارع المنوفي بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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