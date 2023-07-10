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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يؤكد دعمه الكامل لفريق الجامعة المشارك بمسابقة Formula Student بإنجلترا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، فريق طلاب كلية الهندسة Menofia Racing Team ، بجامعة المنوفية وذلك قبل مشاركته في مسابقة (Formula Student) المقامة في إنجلترا لتمثيل مصر ومحافظة المنوفية في المسابقة بمشاركة 100 جامعة بمختلف دول العالم ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

وأعرب المحافظ عن سعادته واعتزازه بمشاركة طلاب كلية الهندسة بتلك المسابقة العالمية كونهم نماذج مشرفة لشباب المحافظة ، مؤكداً دعمه الكامل للفريق وجامعة المنوفية وتذليل العقبات أمامهم لتحقيق طموحاتهم والحصول علي مراكز متقدمة والوصول للمراحل النهائية ، مشيداً بأبناء وشباب المحافظة بتمثيل المنوفية دولياً في كافة المسابقات وفي شتى المجالات .

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الجدير بالذكر أن فريق جامعة المنوفية يقدم إسهامات متميزة في مجال صناعة السيارات الكهربائية وشارك عدة مرات بالمسابقة (Formula Student) وقد حصل على المركز السابع على مستوى العالم في 2016 ، كما شارك فى مسابقة ( Ever Egypt) وحصل خلال العام الماضى على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر ، كما حصل الفريق علي المركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظة لعام 2022 ، ويسعي الفريق الحصول على مركز متميز بالمسابقة العالمية .

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