محافظ المنوفية يؤكد دعمه الكامل لفريق الجامعة المشارك بمسابقة Formula Student بإنجلترا

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، فريق طلاب كلية الهندسة Menofia Racing Team ، بجامعة المنوفية وذلك قبل مشاركته في مسابقة (Formula Student) المقامة في إنجلترا لتمثيل مصر ومحافظة المنوفية في المسابقة بمشاركة 100 جامعة بمختلف دول العالم ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

وأعرب المحافظ عن سعادته واعتزازه بمشاركة طلاب كلية الهندسة بتلك المسابقة العالمية كونهم نماذج مشرفة لشباب المحافظة ، مؤكداً دعمه الكامل للفريق وجامعة المنوفية وتذليل العقبات أمامهم لتحقيق طموحاتهم والحصول علي مراكز متقدمة والوصول للمراحل النهائية ، مشيداً بأبناء وشباب المحافظة بتمثيل المنوفية دولياً في كافة المسابقات وفي شتى المجالات .



الجدير بالذكر أن فريق جامعة المنوفية يقدم إسهامات متميزة في مجال صناعة السيارات الكهربائية وشارك عدة مرات بالمسابقة (Formula Student) وقد حصل على المركز السابع على مستوى العالم في 2016 ، كما شارك فى مسابقة ( Ever Egypt) وحصل خلال العام الماضى على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر ، كما حصل الفريق علي المركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظة لعام 2022 ، ويسعي الفريق الحصول على مركز متميز بالمسابقة العالمية .