19 حمارا.. ضبط عامل حول منزله لذبح الحمير في المنوفية " القصة كاملة"

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي عامل بقرية منشأة سلطان بمركز منوف وذلك عقب قيامه بذبح الحمير وسلم جلودها وتجميعها في منزله والقاء المتبقي منها.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بتلقيهم بلاغا من أهالي قرية منشأة سلطان بقيام أحد الأشخاص بجمع الحمير وسلخ جلودها.

بالانتقال تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم حيث أكد أنه يقوم بتجميع جلود لحمير من أجل بيعها والتربح منها.

كما عثرت قوات الشرطة علي 19 حمارا منهم 5 نافقين و14 احياء، وكذلك تبين وجود جلود حمير في مكان تابع له.

فيما تم تشكيل لجنة من الطب البيطري والصحة لفحص جلود الحيوانات والتحفظ عليها داخل منزل المتهم وبيان حالة الحمير الحية.