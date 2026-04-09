الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وادي دجلة يعلن اعتزال بطل التنس المصري محمد صفوت بعد مشوار حافل بالإنجازات

أعلن نادي وادي دجلة اعتزال البطل المصري محمد صفوت، لاعب الفريق الأول للتنس، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار تكريمه وتقديرًا لما قدمه من إسهامات بارزة. 

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على مسيرته الرياضية المتميزة، وتسليط الضوء على دوره في رفع اسم مصر في عالم التنس، والاحتفاء به كقدوة ومصدر إلهام للأجيال القادمة في الرياضة المصرية.

بهذه المناسبة، قال طارق راشد، رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، إن النادي يفتخر بأبطاله ويواصل تقديم دعمه الكامل لجميع لاعبيه، موفرًا لهم كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق الإنجازات ورفع اسم النادي ومصر على المستويين المحلي والدولي. وأضاف راشد أن محمد صفوت يمثل مثالًا للتميز والإصرار، ورمزًا للتنس المصري، كأول لاعب مصري يشارك في أولمبياد طوكيو 2021، وواحد من أبرز اللاعبين الذين كسروا الأرقام القياسية على المستوى الدولي، ممثلًا نادي وادى دجلة بأفضل صورة.

بدأ محمد صفوت مسيرته الاحترافية في عام 2008، وقدم خلالها إنجازات بارزة على مدار مشواره الرياضي. مثل نادي وادى دجلة وشارك في البطولات الكبرى مثل رولان غاروس 2018، وأستراليا المفتوحة 2020، والولايات المتحدة المفتوحة 2020. كما مثل مصر في أولمبياد طوكيو 2021، ليصبح أول لاعب تنس مصري في التاريخ يشارك في الأولمبياد.

وحقق صفوت خلال مسيرته 31 لقبًا فرديًا و15 لقبًا زوجيًا على المستوى الدولي، كما شارك في 36 مواجهة بكأس ديفيز على مدار 16 عامًا، محققًا 44 فوزًا من أصل 67 مباراة.

من جانبه، قال محمد صفوت، البطل المصري ولاعب الفريق الأول للتنس، إن تجربته مع نادي وادى دجلة العام الماضي كانت لحظة فارقة، إذ أدرك خلالها عمق الرحلة التي بدأت بانضمامه إلى النادي في سن 15 عامًا وخوضه أول دوري رسمي في سن 16 عامًا، لافتًا إلى أنه على مدار 20 عامًا مثل النادي دون الانتماء لأي كيان آخر داخل مصر، ونشأ وتطور معه كلاعب وإنسان، وبدأ كلاعب موهوب تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي بالمشاركة كأول لاعب تنس مصري في الألعاب الأولمبية، مشيرًا إلى أن رحلته الطويلة كانت مليئة بالتحديات والشغف والإيمان، وأن نادي وادى دجلة كان بالنسبة له أكثر من مجرد نادٍ، بل بيته الحقيقي.

وعلى المستوى المحلي، قاد صفوت نادي وادى دجلة للفوز بالدوري المصري لأربع مواسم متتالية من 2021 إلى 2024، كما شغل منصب المدير الفني للمنتخب الوطني وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية. وقد تم تكريمه بحصوله على وسام الرياضة من الدرجة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لإنجازاته وإسهاماته في الرياضة المصرية.

يُذكر أن النادي يعتزم إقامة احتفال رسمي لتكريم محمد صفوت ، مع التركيز على دور اللاعبين القدامى في تعزيز رياضة التنس وتشجيع الشباب على المضي قدمًا في تحقيق الإنجازات الرياضية.

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

