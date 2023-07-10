عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش آلية تفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر أصول وأملاك الدولة

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لاستعراض آلية تطبيق المنظومة الالكترونية لحصر أصول واملاك  الدولة وتفعيلها، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والمهندس بدر عبد السيد مستشار وزير التنمية المحلية للشئون المعلوماتية، ووفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومديرى  إدارات أملاك الدولة و التفتيش والمتابعة والشئون القانونية والتحول الرقمى وعدد من الإدارات بالمحافظة.


وناقش الاجتماع المراحل التفصيلية لآلية عمل المنظومة والتكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.

 وأكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات معربا عن أمنياته فى أن  تكون المنوفية من المحافظات الرائدة فى هذا الشأن .

خلافات مالية .. عامل رخام يشنق صديقه في المنوفية

محافظ المنوفية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمكتبه


وأضاف المحافظ أنه سيتم عقد لقاء دورى كل أسبوعين برؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات أملاك الدولة  لمتابعة آلية العمل بالمنظومة ونسب التنفيذ بها مشيرا إلى أن المنظومة تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التفتيش والمتابعة التحول الرقمي التنمية المحلية الجمهورية الجديدة المنظومة الإلكترونية حصر أصول الدولة رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

ترشيحاتنا

مصرع 10 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية بالصومال

مصر والبحرين تبحثان خلق منتج سياحي مشترك

عذّب قطة ورماها حيّة للكلاب تاكلها.. غضب بسبب كاشير بمتجر شهير بالقاهرة

بلومبيرج الشرق: "أكتيس" البريطانية تقترب من الاستحواذ على محطات رياح في مصر

بعد محادثات بايدن.. بريطانيا تكشف مفاجأة بشأن تزويد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية

بحضور رئيس الوزراء.. تفاصيل أعمال تطوير منظومة إدارة الري والصرف بسيوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

فيديو

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ