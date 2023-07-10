خلافات مالية .. عامل رخام يشنق صديقه في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كمشوش بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب العثور علي جثمان عامل رخام مشنوقا وملقى أمام ورشته.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بالعثور علي جثة عامل رخام من قرية كمشوش مشنوقا وملقي أمام ورشته ليلا.

بالانتقال تبين وفاة " ا.م.ش" ٣٩ سنة مشنوقا، وبتكثيف التحريات وفحص هاتفه المحمول تبين أن وراء الواقعة صديقه عامل آخر من قرية فيشا الكبري وكانت بينهم اخر مكالمة، وبضبطه اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات مالية بينهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.