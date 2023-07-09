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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الموقف الحالى للمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات

إزالة التعديات
إزالة التعديات

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة مخالفات البناء ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة والتى انطلقت أمس السبت وتستمر حتى 28 من نفس الشهر ، مشدداً بتكثيف الجهود والتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف لفرض هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف .

 جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حمدى مساعد مدير  الأمن لشئون الأمن ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة ، وممثلي الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، وهيئات الأوقاف  والسكة الحديد ، ومديرى إدارات أملاك الدولة و التفتيش والمتابعة الأزمات بالديوان العام.

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وثمن محافظ المنوفية الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية والجهات المعاونة خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة فى التصدى لحالات التعديات والإزالة الفورية فى المهد لكافة أشكال التعديات خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على مقدرات الدولة وفقاً لأحكام القانون ، وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية وفقاً لنسب الإنجاز وتنفيذ المستهدف بالموجة ، لافتاً إلى أنه لن يتهاون مع أى مسئول مقصر في أداء مهام واجبه الوظيفى حفاظاً على الصالح العام.
وخلال الاجتماع كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات الرى لتنفيذ ومتابعة خطة تطهير الترع والمجارى المائية ورفع كافة نواتج التطهير أول بأول حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الإنسيابية لتدفق المياه للأراضي الزراعية .
هذا ووجه محافظ المنوفية بتقديم الدعم اللوجستى للموجة الـ21 وتذليل العقبات وعرض تقرير يومي بالموقف ، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.

منظومة المتغيرات المكانية محافظ المنوفية تعديات على املاك الدولة الموجه ال21 لإزالة التعديات المتغيرات المكانية التعديات على الأراضى المملوكة للدولة إزالة مخالفات البناء

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