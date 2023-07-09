سعادة بين طلاب الثانوية العامة في المنوفية لسهولة امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

سادت حالة من السعادة والارتياح بين طلاب الثانوية العامة في محافظة المنوفية بسبب سهولة امتحانى الجولوجيا وعلم النفس.

وأكد الطالب محمد جمال، أن امتحان علم النفس لطلاب الشعبة الادبية جاء سهلا في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة مباشرة.

وأضاف الطالب مصطفي بيومي، ان الوقت كان كافيا لحل امتحان علم النفس ومراجعته حيث كانت الأسئلة سهلة.

وتابعت الطالبة ايمان محمد، أن امتحان مادة الجولوجيا كان في مستوي الطالب المتوسط ولا يحتاج الي تفكير كثير.

وتمنت الطالبة علياء اسامة، أن يكون امتحان مادة الأحياء سهلا كامتحان مادة الجولوجيا ويكون ختامها مسك في الامتحانات.