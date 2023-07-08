محافظ المنوفية يستقبل وزير الإتصالات لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية والبريدية ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في ضوء تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بمحافظة المنوفية ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.



ورحب محافظ المنوفية بوزير الإتصالات والوفد المرافق له ، مشيداً بجهود ونتائج التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها ، فضلاً عن دعم برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين ، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات الحكومية بشكل أسهل ومميكن وبصورة مميزة .



وأعرب وزير الإتصالات عن سعادته بتواجده علي أرض المنوفية ، في إطار زياراته التفقدية للمحافظات لتقديم المزيد من الخدمات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ، موضحاً أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة المنوفية في مختلف المجالات.

وتمت مناقشة جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعناصر البشرية بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من إستيعابها لضمان إستدامتها.



و تتضمن الزيارة إفتتاح مكتب بريد قويسنا ، وبريد شبين الكوم الجديد ، وبريد شما ضمن حياة كريمة ، وسيتم تفقد مركز خدمة عملاء شبين الكوم (1) ، وكذا أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بمركز شباب شما ، وزيارة مركز إبداع مصر الرقميCreativa بمدينة شبين الكوم .