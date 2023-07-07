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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنوفية: ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 24 مايو وحتى 25 يونيو الماضى.

قال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى إن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (37) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن  (6) طن و(417) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ المنوفية تواصل إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية جهودها فى  المرور الميدانى على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة  لضبط المخالفين ، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن ، مؤكداً على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار  والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .


فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها ، مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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