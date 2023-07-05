أون لاين.. رئيس جامعة المنوفية يناقش أنشطة المكتبات ودورها في دعم الباحثين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع لجنتي المكتبة المركزية و المكتبات الجامعية الشهري ، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية .

بدأ القاصد اللجنتين بتقديم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري ومنسوبي الجامعة وأعضاء اللجنتين بمناسبة عيد الأضحي المبارك.



وأوضح القاصد أن اللجنتين استعرضتا الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يونيو ، كما قامت اللجنتين بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين .



وأكد القاصد أنه تم خلال اللجنتين مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها أو إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات ، بالإضافة إلي متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وأضاف القاصد انه تم تسجيل 299رسالة علمية ماجستير ودكتوراه بسجلات المكتبة المركزية بالجامعة ،وربط 123 كتاب علي موقع FLS خلال الشهر الماضي .

وأشاد القاصد بمعدل الأداء وأنشطة وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة و إرتفاع معدلات الأداء والانتاجية على الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية والمستودع الرقمى للرسائل الجامعية ،ومعدلات إدخال الرسائل قيد الدراسة، وتكشيف مقالات الدوريات لوحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنوفية ، وذلك وفقا لتقرير وحدة المكتبة الرقيمة بوزارة التعليم العالي.

ووجه القاصد الشكر للقائمين علي العمل بهذه الوحدات وحثهم علي بذل المزيد من الجهد وتفعيل كافة الأنشطة بكل مكتبات كليات الجامعة لتقديم أفضل الخدمات المكتبية للمستفدين والمترددين عليها .