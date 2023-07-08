اليوم .. وزير الاتصالات في المنوفية لافتتاح عدد من المشروعات وتفقد مبادرة حياة كريمة

يستقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بنطاق المحافظة.

وسيتم افتتاح مكتب بريد قويسنا، وافتتاح مكتب بريد شما من مبادرة حياة كريمة، وتفقد أعمال الشركة المصرية للاتصالات بقرية شما ضمن مبادرة حياة كريمة وتفقد أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية – مهارات رقمية بمركز شباب شما.



كما سيقوم وزير الاتصالات، بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية ( Creativa ) (جامعة المنوفية) بشبين الكوم، وإفتتاح مكتب بريد شبين الكوم الجديد، وتفقد مدرسة الشهيد سامي على نصر الدين ( الثانوية الصناعية للبنات سابقاً )، وتفقد مركز خدمة عملاء شبين الكوم (1) .