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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الدراسات العليا بكلية التربية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكان في استقباله الدكتورة فتيحة بطيخ عميد الكلية والدكتورة ناهد غنيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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وتابع رئيس الجامعة سير العمل باللجان وتواجد الأساتذة والمراقبين والملاحظين في أماكنهم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتأدية الامتحانات دون أي عقبات، واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب في مستوى الامتحان والأسئلة، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، ومشددا على تطبيق الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة، ومتمنيا التوفيق لجميع الدارسين.

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