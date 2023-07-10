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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمكتبه

محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر مكتبه بالديوان العام ، تأتى تلك الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات الدورية لتعزيز التعاون المشترك بين التنسيقية والجهاز التنفيذى للمحافظة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية.


واستعرض محافظ المنوفية جهود التنمية بكافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة بنطاق المحافظة ونسب الإنجاز  بها، فضلا عن التعرف على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 وأبرز المشروعات المستهدف تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة ،وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأكد المحافظ على أننا مستمرون فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية  بتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ومنظمات المجتمع المدنى وتبنى الرؤى والأفكار الغير تقليدية لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطن المنوفى .

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وخلال اللقاء ، أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والمتميز لأعضاء التنسيقية كونهم نماذج مشرفة و أول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة واحدة لتجعل صوت الشباب مسموعا ، وذلك فى ظل حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة فى صنع اتخاذ القرار .


ومن المقرر أن يقوم وفد التنسيقية بزيارة لجامعة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات التنموية وعلى رأسها المدينة الطبية والتى جاءت نتاج جهود مشتركة بين المحافظة والجامعة لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين ، فيما أعرب وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التى يبذلها المحافظ وكافة الأجهزة التنفيذية من العمل المتواصل لتحقيق تنمية مستدامة على أرض المنوفية .

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