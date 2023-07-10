الفرح اتأجل.. مصرع شاب وإصابة اثنين بينهم شقيق عروس في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية فيشا الكبري لمركز منوف عقب وفاة شاب وإصابة اثنين أحدهم شقيق عروس كانت تستعد للزفاف اليوم.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع شاب وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق كمشوش منوف.

بالانتقال تبين مصرع الشاب أحمد الكردي وإصابة اثنين آخرين أصدقاءه بينهم شقيق عروس كانت تستعد للزفاف اليوم وتم تأجيل العرس بسبب إصابة شقيق العروس.

وتبين أنهم أثناء عودتهم من شراء بعض مستلزمات الفرح انقلبت بهم السيارة مما ادي الي وفاة قائد السيارة وإصابة اثنين آخرين.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.