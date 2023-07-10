أزهر المنوفية ينعي طالبا توفي في حادث سيارة

أصدرت منطقة المنوفية الأزهرية بيانا نعت فيه طالبا بالصف الثالث الثانوي توفي في حادث سيارة بمركز منوف.

وتقدم الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية والدكتور حسن درويش الوكيل الشرعي وجميع العاملين بديوان عام المنطقة ، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الطالب احمد محمد الكردى إثر حادث أليم والطالب بالصف الثالث الثانوى الادبى معهد فيشا الكبرى ع ث.التابع لإدارة منوف الأزهرية، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع شاب وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق كمشوش منوف.

بالانتقال تبين مصرع الشاب أحمد الكردي وإصابة اثنين آخرين صديقيه بينهم شقيق عروس كانت تستعد للزفاف اليوم وتم تأجيل العرس بسبب إصابته.

وتبين أنهم أثناء عودتهم من شراء بعض مستلزمات الفرح انقلبت بهم السيارة مما ادي الى وفاة قائد السيارة وإصابة اثنين آخرين.