أحمد سعد يفاجئ الجمهور بـ5 ألبومات جديدة بألوان غنائية مختلفة

كشف النجم أحمد سعد عن مفاجأة فنية كبيرة لجمهوره، حيث أعلن استعداده لطرح 5 ألبومات غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة غير تقليدية يقدم من خلالها تنوعًا واسعًا في الألوان الموسيقية.

وقال سعد من خلال فيديو عبر حسابه على انستجرام: “أنا عامل ٥ ألبومات وكل ألبوم هيكون مخصص لحاجة معينة يعنى الألبوم الحزين هيكون عبارة عن 5 أغانى حزينة فقط وألبوم فرفوش من 5 أغانى وستكون فرفوشة فقط، وألبوم إليكترو مكون من 5 أغانى ودا هتكون أغانيه من نوعية الموسيقى الإليكترو ، وألبوم كلاسيك مكون من 5 أغانى قديمة زى عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ودا اكتر واحد انا متحمس ليه ، وألبوم أخير هو ألبوم الأوركسترا والمكون أيضا من 5”.

يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بتأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس العالم 2026.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح.

كما طرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «خلينا هنا»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

وروج أحمد سعد، لأغنية «خلينا هنا»، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وكتب: «خلينا هنا.. خلينا هنا.. نفرح مع بعض كلنا، دلوقتي تقدروا تسمعوا خلينا هنا أغنية مهرجان الجونة السينمائي على يوتيوب وكل المنصات من اللينك في البايو».



