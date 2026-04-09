رئيس مياه الغربية يستمع لمطالب أهالى ميت حبيش ويوجه بحلول عاجلة | صور

فى إطار نهج التواصل المباشر وتعزيز جسور الثقة مع المواطنين، عقد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، لقاءً مع عدد من أهالى قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا، لبحث ومناقشة مطالبهم المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

توجيهات مياه الشرب والصرف الصحى



وخلال اللقاء، استمع رئيس الشركة باهتمام لكافة الشكاوى والمقترحات، موجّهًا بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يحقق الاستجابة الفورية لاحتياجات الأهالى ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة.

تحرك تنفيذي عاجل



وأكد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أن الشركة تضع رضاء المواطن على رأس أولوياتها، مشددًا على حرصه الدائم على التواجد الميدانى والتواصل المباشر مع المواطنين، باعتباره السبيل الأمثل للوقوف على التحديات الحقيقية والعمل على حلها بشكل فعّال وسريع.

تلبية احتياجات المواطنين



وأضاف أن الشركة لا تدخر جهدًا في استقبال كافة الطلبات والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم فى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف قرى ومراكز محافظة الغربية، تحقيقًا لرؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

في المقابل أكد المحاسب محمد خلاف أحد أهالي القرية أن منازل سكان البلد تحتاج إلي تطوير شبكات المياه والصرف الصحى بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.