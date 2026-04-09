نجوم إف إم تحتفل بنجاح عمرو سعد في دراما رمضان 2026

احتفلت إذاعة “نجوم إف إم” بالنجاح الذي حققه الفنان عمرو سعد خلال مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني 2026 من خلال مسلسل “إفراج”، والذي استطاع أن يلفت الأنظار منذ عرض حلقاته الأولى، وذلك خلال وجوده ضيفاً على المذيعة إنجى على فى برنامجها “اسرار النجوم”.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عمرو سعد كل من: تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر

كما فاز مسلسل «إفراج»، بطولة الفنان عمرو سعد، بجائزة أفضل مسلسل مصري، وذلك ضمن استفتاء برنامج «ET بالعربي» لأفضل أعمال موسم دراما رمضان 2026.

وجسد الفنان عمرو سعد خلال أحداث المسلسل شخصية «عباس الريس»، وهو رجل يخرج من السجن بعد سنوات طويلة من العقوبة، ليس في صورة البطل التقليدي، بل كشخصية مثقلة بالماضي، بعدما ارتكب جريمة مأساوية بقتل زوجته وأطفاله، ليبدأ رحلة مواجهة قاسية مع المجتمع ومع نفسه.

ويقدم العمل معالجة درامية مختلفة، حيث يبتعد عن فكرة البطل الذي يحظى بتعاطف المحيطين به، ويركز على إنسان يواجه أحكام المجتمع ونظرات الرفض، ويعيش صراعًا نفسيًا وعقابًا معنويًا قد يكون أشد قسوة من سنوات السجن التي قضاها.