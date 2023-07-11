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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنوفية: توفير1092 طن دقيق مدعم وتحرير 1487 محضر خلال أجازة العيد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قال المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن توفير (1092) طن دقيق أي ما يعادل 21 ألف و 848 شيكارة دقيق مدعم، وذلك نتاج خطة العمل التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية خلال فترة أجازة عيد الأضحى ، وفقاً للاحتياجات المطلوبة وبما يحقق انتظام العمل بالمواعيد المقررة بكافة المخابز طوال فترة العيد.


وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملات تفتيشية طوال فترة أجازة العيد لتطهير المحلات من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر فضلا عن المرور والمتابعة المكثفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة على محلات اللحوم والأسماك و الجزارة لحماية المواطنين من أية أضرار ، أسفرت عن تحرير 1487 محضر تمويني تنوع بين 744 محضر مخالفات مخابز و 743 محضر أسواق.

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 وأوضح الجمال أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محطة تموين سيارات لعدم الإنتظام في تدوين المواد البترولية والتلاعب في الكمية قدرها ( 7 آلاف و 545 ) لتر مواد بترولية.

فى سياق متصل ، التقى محافظ المنوفية بأسرة من ناحية شما بأشمون تتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة بهم، وذلك في استجابة من المحافظ عقب جولته الميدانية بحضور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السبت الماضى ، وعلى الفور  تم استدعاء وكيل وزارة التموين وكلفه بسرعة اتخاذ اللازم حيال تلك الشكوى و إعداد المستندات اللازمة لمخاطبة وزارة التموين حفاظا على حقوق الأسرة والعرض عليه بما تم في هذا الشأن.

التموين والتجارة الداخلية الطب البيطري المنشآت التموينية بطاقة التموين تموين المنوفية حملات تفتيشية دقيق مدعم مديرية التموين والتجارة الداخلية

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