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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. ضبط طن دقيق و1000 لتر سولار بالسادات وتحرير 379 محضرا تموينيا

حملات تموينية
حملات تموينية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أسفرت الحملات خلال يومين عن تحرير  379 محضر تموينى متنوع ما بين 184 محضر مخالفات مخابز و 195 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

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وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أن من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضرين جنح بمركز  السادات ، أحدهما ضد صاحب مخبز سياحي بناحية الطريق الإقليمي لحيازته1 طن دقيق فاخر استخراج 72% بدون مستندات ومجهول المصدر ، الآخر ضد المدير المسئول عن مصنع الفايبر بالمنطقة الصناعية السابعة لحيازته كمية قدرها 1000 لتر سولار بدون مستندات ومجهول المصدر وقيامه بتجميعها دون موافقة الجهات الرقابية وإتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق .

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محطة مواد بترولية بناحية شبرا باص بمركز شبين الكوم وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحطة بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر  .
من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

الغش التجاري القضايا التموينية المنوفية محافظ المنوفية مديرية التموين والتجارة

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