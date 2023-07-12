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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء.

حضر الاجتماع  نائبه محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ووكيل وزارة الصحة ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والزراعة ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون و الشهداء ، وعدد من ممثلي الرى والكهرباء والغاز والاتصالات ، ومدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام، ومسؤول مؤسسة حياة كريمة.

ناقش المحافظ آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق قرى المركزين  والوقوف على معوقات التسليم للعمل على تذليلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " يعد مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم ، مشددا على التنسيق الكامل و توحيد الجهود بين كافة الجهات الخدمية والقطاعات المختلفة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي .

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وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالى أعمال المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم ومنها مشروع سكن كريم بـ 8 مواقع بإجمالى 37 عمارة بواقع 296 وحدة سكنية بنطاق المركزين ، وفي قطاع الصحة تم إستلام 19 مشروع وحدة صحية ( تطوير ورفع كفاءة) وجارى استلام 7 وحدات صحية جديدة خلال أسبوع ، كما تم الانتهاء من تسليم 14 مشروع نقطة إسعاف ، و 46 مشروع آبار ارتوازية ، و 15 نقطة شرطة ، 37 مشروع بريد ، 30 مركز شباب ، 130 مدرسة ، 13 مجمع حكومي ، 18 كوبري.

  ووجه محافظ المنوفية بالتنسيق بين الجهات المعنية ودار الهندسة للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة.

كما تطرق الاجتماع ، لمناقشة موقف تعديل شبكات الصرف المغطى بأراضى توسعات محطات الصرف فضلاً عن أعمال الرصف بسلامون بحرى ، وعرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق مركزى أشمون والشهداء.

و أكد محافظ المنوفية حرص الدولة على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لدخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها لخدمة المواطنين بقرى الريف المصرى.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة محافظ المنوفية وزارة الصحة

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