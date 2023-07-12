محافظ المنوفية يتفقد أعمال الصرف ودار الأيتام بمدينة بركة السبع.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير والرصف بطريق الثورة بمركز ومدينة بركة السبع بطول 2 كم تنفيذ مديرية الطرق، كونه طريقا حيويا وهاما يخدم الأهالى.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، رافقه المهندس شعبان الشبراوى، مدير مديرية الطرق، واللواء وحيد الحضرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ومدير وحدة الرصف، والمستشار الهندسي بالديوان العام.



وتابع محافظ المنوفية أعمال رفع كفاءة طريق الثورة بمدخل مدينة بركة السبع "الطريق الزراعى" بتكلفة إجمالية 5 ملايين و500 ألف جنيه لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات بالمدينة، واستمع لشرح تفصيلي من مدير مديرية الطرق عن المراحل التنفيذية لأعمال التطوير بالطريق من فرد الطبقة الأسفلتية وتنفيذ أعمال الرصف المتكاملة من قطع الفرمة وتركيب البلدورات وإنشاء الأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى.

وذلك ضمن أعمال الخطة الإضافية من اعتمادات رد الشيء لأصله بواقع 4 شوارع رئيسية ومتفرعاتها بنطاق المدينة بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وهي: "شارع جمال عبد الناصر، ومنطقة ديا الكوم، ومتفرعات المركز الصحي، وطريق الثورة".



فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة كفر هورين الابتدائية (توسعة وصيانة) بإجمالى 7 فصول دراسية بتكلفة إجمالية تزيد على 4 ملايين و500 ألف جنيه.

وشدد على ضرورة الالتزام بجميع المواصفات والمعايير الفنية تحقيقا للصالح العام، بحضور المهندسة وفاء صبحى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومحمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم.

هذا وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة أنه جار أعمال البياض الداخلي بالجناح الجديد بالمدرسة، ومن المقرر نهو جميع الأعمال خلال شهر يوليو الجارى، بالإضافة إلى إجراء الصيانة الشاملة بالجناح القديم ضمن أعمال التطوير.

وقالت إنه جار تطوير وتوسعة 4 مدارس ببركة السبع، وهي مدرسة أبو مشهور الابتدائية بإجمالى 21 فصلا دراسيا، ومدرسة فارس الإبتدائية بـ8 فصول دراسية، ومدرسة الغورى للتعليم الأساسى بـ 11 فصلا دراسيا، وكذا مدرسة الشهيد يعقوب عبد العزيز للتعليم الأساسى بواقع 11 فصلا دراسيا للمساهمة فى خفض الكثافات الطلابية وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

على صعيد آخر، تفقد محافظ المنوفية دار الطفل اليتيم بهورين للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأيتام، والمقامة على مساحة 600 متر وتضم 34 طفلا من عمر يوم وحتى عامين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتلك الفئات لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وخلق جيل سوى قادر على تحمل المسئولية، بحضور وكيل وزارة الصحة ووكيلة مديرية الشئون الصحية.

وخلال تفقده للدار، اطمأن المحافظ على منظومة العمل بالدار وجودة الخدمات المقدمة وتوافر جميع الاحتياجات الضرورية، كما سلم مساعدات عينية من كراتين مواد غذائية ولحوم لتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات المعيشية لأبنائه بالدار، مؤكدا حسن معاملة الأطفال ورعايتهم من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لدمجهم في المجتمع.

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية