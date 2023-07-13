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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشرات البورصة المصرية تواصل الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

ارتفعت  مؤشرات البورصة بشكل جماعى في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس 13 يوليو 2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.


وحققت البورصة أرباحًا بنحو 10.529 مليار جنيه، حيث قفز رأس المال السوقي من مستوى 1.160.165 تريليون جنيه في ختام جلسة أمس، إلى 1.170.694 تريليون جنيه في منتصف جلسة اليوم.


وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 17.436 نقطة، كما صعد المؤشر EGX100 بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 5.086 نقطة، وصعد المؤشر EGX70 بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 3.423 نقطة.

وصعد المؤشر EGX50 بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 3.170 نقطة، كما صعد المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 21.157 نقطة، وصعد المؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 7.282 نقطة.

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