رئيس الوزراء الإثيوبي يشكر الرئيس السيسي على جهود حل الأزمة السودانية

عبر آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا عن شكره و إمتنانه لحسن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، و كرم الضيافة، متابعاً:" كنت أرغب أن نتقابل من أجل الحديث عن أمور التنمية، ومن أجل فعل ذلك، يجب الاهتمام بالنزاعات الموجودة"

رئيس وزراء أثيوبيا:النزاع السياسي العنيف أدى إلى خسارة مئات الأرواح

وأضاف "آبي أحمد" خلال الجلسة الإفتتاحية لقمة دول جوار السودان، أن السودان تنزف مؤكداً أنه في عام 2020 تم الاحتفال ببداية جديدة للديمقراطية، وتلاشت هذه الفرحة.

وتابع آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا ،أن النزاع السياسي العنيف أدى إلى خسارة مئات الأرواح و الدمار و الكثير من النزوح ، مضيفاً أنه يتمنى ان يكون هناك سلطة في دولة السودان تأخذ بذمام الأمور،و لا يجب ترك الأوضاع تتدهور في السودان ، و يجب احتواء هذا النزاع"