عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار ينخفض بعد التباطؤ المفاجئ للتضخم في أمريكا

صدى البلد

تعرض الدولار لمزيد من الضغوط وانخفض الخميس 13 يوليو إذ اعتبر المتعاملون تباطؤ التضخم على نحو غير متوقع في الولايات المتحدة مؤشرًا على قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية الشهر الجاري.
              
وأظهرت بيانات أميركية صدرت أمس الأربعاء أن التضخم تباطأ بوتيرة أسرع كثيرًا من المتوقع الشهر الماضي. وأدى ذلك إلى أكبر عمليات بيع للدولار في يوم واحد خلال خمسة أشهر وانخفاض العملة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وإلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثماني سنوات مقابل الفرنك السويسري.
              
ويتجه اليورو لتسجيل مكاسب لليوم السادس، وارتفع في أحدث التعاملات 0.3% إلى 1.155 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في وقت سابق عند 1.11580 دولار.
              
وصعد الجنيه الإسترليني 0.4% خلال اليوم إلى 1.30345 دولار، في طريقه لتسجيل مكاسب لليوم السادس بعدما تجاوز 1.30 دولار أمس للمرة الأولى منذ أبريل نيسان من العام الماضي.
              
وزاد الين 0.12% إلى 138.325 مقابل الدولار لأسباب من بينها انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية. وكان الين قد ارتفع 4% في الأيام الخمسة الماضية.
              
وبلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ أن أنهى البنك الوطني السويسري ربط العملة المحلية بنظيرتها الأميركية في أوائل عام 2015 لينخفض الدولار 0.5% خلال اليوم إلى 0.863 للفرنك.

الدولار التضخم لولايات المتحدة اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

ترشيحاتنا

بسبب المنوريل .. اغلاق محور 26 يوليو لمدة يومان

تطورات جديدة.. بيان عاجل من بولندا بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

كاف يعلن موعد انطلاق بطولة الدوري الأفريقي بمشاركة الأهلي

الأمم المتحدة تكشف عن موعد انتهاء فيروس الإيدز

المرصد العربي لحقوق الإنسان يشيد باعتماد مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

سعر أوبل جراند لاند الـ SUV في ثوبها الجديد| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

مش هتصدق شكلها .. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور|شاهد

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

فيديو

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ